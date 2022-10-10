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По сообщению РИА Новости, глава МИД Эстонии очень обрадовался взрыву моста в Крыму. Он злорадно поздравил всех с этим «праздником».

Официальные лица других европейских стран промолчали, за них все сказали их издания. Американские корреспонденты также положительно оценили произошедшее. Многие издания поведали об испуге и возбуждении после подрыва.

Позже Запад начал беспокоиться о том, каким же будет ответ России на произошедшее. Есть уверенность, что Россия в полной мере сможет восстановить мост, что, конечно же, расстраивает Америку и Украину.

Несомненно, Москва справится и с санкциями, и с другими провокациями, а вот Европа вряд ли.

Раннее сообщалось о том, что слова Байдена о скором ядерном конфликте вызывают в обществе лишь негодования и панику.

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