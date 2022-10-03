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РИА Новости сообщает, что учеными разработан план внедрения комплекса «зеленых» технологий в коммунальную сферу России.

Эксперты убеждены, что применение «зеленых» действительно эффективно тогда, когда оно грамотно совмещается с традиционными источниками энергии. По мнению ученых, именно баланс между «зелеными» и традиционными технологиями будет залогом успеха.

На данный момент агрегаты возобновляемой энергетики сегодня применяются время от времени.

Ученые разработали модель эффективных автономных инженерных систем обеспечения и содержания жилых домов, которые сочетают в себе разные источники энергии и ресурсов.

Специалисты уверены, что российские разработки способны обеспечить жилые комплексы. В данный момент многие коллективы ученых готовят свои прогрессивные проекты для правительственного конкурса.

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