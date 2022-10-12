Экс-советник по национальное безопасности Болтон угрожает президенту РФ уничтожением.

Недавние удары по Украине серьезно повредили энергетическую систему страны и другие коммуникации.

Почему американский экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон грозит российскому президенту ликвидацией.

Так называемый «городской сумасшедший» Америки Джон Болтон высказал предложение уничтожить президента Владимира Путина, если тот решится применить ядерное оружие.

В своем интервью экс-советник сказал, что Путин сам отправит себя на смерть, дав согласие на применение ядерного оружия.

Кремль же в свою очередь не планирует принимать участие в обсуждении применения ядерного оружия, так как считает это неразумным и наводящим панику.

Ранее сообщалось о том, что американская армия на данный момент имеет большой недобор кадров. Около четверти планируемых военнослужащих не пошли служить в армию США.