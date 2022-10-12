ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Чечни Рамзан поведал о том, что «чеченоговорящие шайтаны» сбежали из Украины. Это он сообщил в своей социальной сети.

Московский Комсомолец сообщил о том, что Кадыров едко высказался об уроженцах республики, сбежавших с нацистской стороны. Кадыров уверен, что «шайтаны» сбежали задолго до того, как в начале недели начались удары ВС РФ по объектам в Украине.

Кадыров погрозил тем, что чеченские бойцы с огромным желанием хотели бы встретить «шайтанов» и разобраться с ними.

Ранее глава республики заявлял, что в любом случае доберется до лидера чеченский предателей и нацистов.

Ранее сообщалось о том, что НАТО предстоящими учениями хочет продемонстрировать единство стран Запада против России. Данные учения Запад называет запланированными

Вам может понравиться

ВСУ применили заряд со шрапнелью при обстреле Старобельска

По сообщению “Известий”, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения на освобожденных территориях. В последнем таком артиллерийском обстреле солдаты вооруженных сил Украины использовали снаряд начиненный шрапнелью. Под обстрел попали люди, которые

В Сети появились кадры ракетного попадания во Львове

10 октября 2022 года вооруженными силами Российской Федерации были совершены массированные ракетные удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. Так одной из целей стала электроподстанция во Львове. Кадры ракетного удара

Стало известно о новых ракетных ударах ВС РФ по Украине

Московский Комсомолец сообщает о том, что уже второй день ВС РФ наносят массированные удары по Украине. Российские войска все так же целятся в объекты инфраструктуры. Сообщается о поражении ТЭС под