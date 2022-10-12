Глава Чечни Рамзан поведал о том, что «чеченоговорящие шайтаны» сбежали из Украины. Это он сообщил в своей социальной сети.

Московский Комсомолец сообщил о том, что Кадыров едко высказался об уроженцах республики, сбежавших с нацистской стороны. Кадыров уверен, что «шайтаны» сбежали задолго до того, как в начале недели начались удары ВС РФ по объектам в Украине.

Кадыров погрозил тем, что чеченские бойцы с огромным желанием хотели бы встретить «шайтанов» и разобраться с ними.

Ранее глава республики заявлял, что в любом случае доберется до лидера чеченский предателей и нацистов.

Ранее сообщалось о том, что НАТО предстоящими учениями хочет продемонстрировать единство стран Запада против России. Данные учения Запад называет запланированными