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Социальные сети украинцев полны фотографий с мест ударов по Украине сегодня. Киевским Сми запрещено разглашать какую-либо информацию, но есть данные о том, что на некоторых кадрах обнаружено оружие российской дальней авиации.

Московский Комсомолец сообщает, что данные удары были нанесены после недавнего подрыва крымского моста. Президент России убежден, что к нему причастны украинские спецслужбы.

На сегодняшней день Владимир Путин назначил совещание с Советом безопасности РФ. Удары по Украине были нанесены до начала данного совещания.

Замеченные на фото ракеты российской армии уже использовались раннее во время специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский покинул Украину и двигается в сторону Польши. Об этом сообщил бывшей депутат Верховной рады Украины.

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