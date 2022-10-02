Запад после возвращения четырех украинских регионов в Россию начал писать в великих победах Украины на фронте и о том, что Россия терпит огромные поражения.

Очевидно, что их задел факт возвращения украинских земель домой, хотя уже на протяжении долгого времени они видели желание людей, жителей этих земель. Поражением для Запада также стала речь президента России о расколе в европейском обществе.

РИА новости сообщает, что западные СМИ начали с ядом писать о происходящем в России.

В своем обращении Путин указал, что Россия будет противостоять наднациональным элитам, которые стремятся уничтожить свободу и традиции нашей страны. Президент призвал Киев остановить боевые действия и приступить к мирным переговорам. Путин подчеркнул, что Россия всегда была готова к этому.

Президент России заявил, что наша страна никогда не станет вассалом и будет отстаивать свой суверенитет и защищать всех своих граждан.