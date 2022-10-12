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Президент России заявил, что РФ всегда выполняет свои обязательства, чем достаточно сильно отличается от запада.

Запад уже отказался выполнять свои обязанности согласно многим договорам в различных сферах.

Путин рассказал о том, что западные страны не выполняют обязательства в финансовой сфере, технологической сфере и в поставке многого оборудования.

Данное заявление прозвучало на форуме «Российская энергетическая неделя».

Путин указал на то, что Российская Федерация не станет платить за чье-то благополучие своими средствами. Действовать себе в минус Россия не станет.

Форум, на котором прозвучали вышесказанные заявления, проходит в Москве с 12 по 14 октября.

Раннее сообщалось, что новые системы ПВО, которые запад планирует доставить в Киев, окажутся фактически неэффективными в противостоянии с российским оружием.

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