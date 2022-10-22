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Московский Комсомолец сообщает о том, что результаты сегодняшнего обстрела по Украине колоссальны.

Россия продолжает наносить массированные удары по ключевым объектам украинской инфраструктуры. Несмотря на заявление Киева, что ПВО отбивают все удары, большинство важнейших электростанций уже не в рабочем состоянии.

В результате сегодняшних ударов по регионам Украине в некоторых городах пропал свет, где-то остановился транспорт, где-то люди остались без воды.

Воздушная тревога прозвучала вновь почти во всех украинских городах.

Массированные удары российских военных начались на Украине сразу после теракта на Крымском мосту. Российские военные изменили тактику ведения СВО. Данный факт также связывают с назначением командующего российскими войсками в зоне СВО.

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