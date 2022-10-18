Свободная пресса сообщает о том, что украинские политики заявляют о том, что Россия нашла ключ к украинским ПВО. Россияне пытаются заставить Киев выстрелить фактически полный ракетный запас при отражении дронов.

Арестович заявил о том, что с таким количеством ракет, которые имеются у России, ВС РФ смогут в течении месяца запускать по 100 ракет в сутки.

Сообщается, что сейчас Украина из-за всех сил пытается остановить атаки «Геранями». Используются даже уловки со снятием некоторых санкций с России.

Президент Украины продолжает заявлять об успехах Киева и сбитых ракетах, чтобы успокоить своих граждан.

Большинство украинцев осознают, что в случае, если Россия наладила производство «Гераний», то Украину ждут огромные неудачи на фронте.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ушли в затишье перед активными действами в Запорожской области.