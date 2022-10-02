Лес, который занимает фактически пятьдесят гектаров земли может быть уничтожен. Олени могут убить величайший организм нашей планеты.

Коммерсант сообщает, что уникальность леса состоит в том, что почти что все деревья в нем являются генетическими клонами. Данные территории частично защищены забором. Некоторые территории не защищены, так как укрепления просто порушились, что дало оленям шанс попасть на территории леса.

Животные кушают молодые побеги и никто не может их остановить, что является губительным для леса, ведь он становится реже и на площади становится все больше солнечных лучей.

Специалисты убеждены, что если власти так и будут сидеть сложа руки, олени и другой рогатый скот просто уничтожат чудо природы. Стоит начать контролировать численность животных.