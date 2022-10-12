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Идея Европы об установлении так называемого потолка цен на газ повлекла комментарий главы «Газпрома».

Алексей Миллер напомнил членам Евросоюза, чтобы они изучили российскую культуру и послушали песню «Зима». Именно слова данного произведения помогут понять западу ответ России на их предложение о ценах на газ.

Фраза «ледяной потолок» прекрасно описывает происходящее, по мнению главы «Газпрома».

Раннее Владимир Путин выступал на «Российской энергетической неделе» в столице.

Напомним, что президент Российской Федерации 24 февраля сообщил о том, что по просьбе ДНР и ЛНР начинается специальная военная операция. Путин сообщил, что оккупация Украины не входит в планы, но при этом есть цель демилитаризации Украины. В начале СВО сразу обозначили, что удары будут наноситься по военной инфраструктуре, мирным гражданам и жилым домам ничего не угрожает.

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