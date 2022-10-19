Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Некоторые издания сообщают о том, что президент Казахстана в данном списке находится уже с 2019 года.

Токаев подвергся обвинениям в том, что он полностью отрицает российскую агрессию против Украины, более того он отрицает нападении России на Киев.

Также появилась информация о том, что в данный список попал и русский оппозиционер Кац (внесен в список физлиц-иноагентов). Он попал в список после его заявления о том, что российская оппозиция ничего не должна украинцам.

Ранее сообщалось о том, что украинская армия не оставляет попыток захвата запорожской АЭС. Сегодня ночью бойцы ВСУ совершили попытку десантирования на территории АЭС, однако российские бойцы, охраняющие станцию, смогли отразить ее и защитить ЗАЭС.