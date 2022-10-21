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Появилась информация о том, что позиция президента Владимира Путина стала мягче в вопросе переговоров с Киевом. Об этом сообщил Эрдоган.

Президент Турции сообщил о том, что, по его мнению, Путин проявляет открытость в вопросе переговоров по урегулированию конфликта в Украине. В скором времени Эрдоган планирует услышать позицию обоих лидеров по телефону.

Турецкий лидер высказывает свое стремление в помощи организации встречи Зеленского и Путина. Более того, Эрдоган отметил, что Зеленский также настроен на проведение беседы с президентом России.

Ранее сообщалось о том, что Россия начала испытывать трудности с экспортом военных самолетов. Это в том числе связано с тем, что президент Америки пригрозил странам, покупающим самолеты у РФ, жесткими санкциями.

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