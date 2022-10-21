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“Известия” сообщают о том, как же авторы американского документального фильма продемонстрировали нынешнего президента Соединенных Штатов Америки.

Буквально недавно в Америке состоялась премьера долгожданного фильма о Джо Байдене. В данной картине зрители смогут увидеть всю политическую элиту США и поближе узнать о каждом из них.

Следует напомнить, что специалисты и критики продемонстрировали неоднозначную реакцию на данную картину. По мнению некоторых, кино напомнило им просто нарезку еженедельных выпусков новостей.

В фильме подчеркивается, что во внутренней политике президента США волнует только пандемия и победа продвигаемой им демократии. Внешние же дела страны в это время продвигаются не самым лучшим образом, о чем в фильме тоже не забыли упомянуть.

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