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Известный всем натуральный шелк, обладающий уникальными свойствами при этом обладает и недостатками. Среди них- огромная стоимость производства. Плюс ко всему он менее прочный.

Специалист китайского университета создал новый метод создания шелка, который основан на разных химических соединениях, в том числе сахаре. Растворив шелк в этом соединении, исследователь сделал его крепче.

Вместо сахара можно использовать фруктовые ферменты. Например, ферменты папайи способствуют ускорению реакций. Именно поэтому его используют также в производстве зубной пасты.

Специалист, создав новый метод производства шелка, хотел доказать, что этот шелк с легкостью может конкурировать с натуральным шелком паука. Новый материал оказался в разы прочнее и более эластичный.

Ранее сообщалось о том, что физический контакт с собаками делает людей общительнее.

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