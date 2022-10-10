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Rusvesna сообщает о том, что сегодня утром было зафиксировано несколько ракетных ударов по разным городам Украины, в том числе по Днепропетровску. В сети появилось видео произошедшего.

Есть данные о том, что удар был нанесен на предприятие, где находилась военная техника. Предприятие уничтожено.

Ранее сообщалось о том, что на фотографиях с ударами по украинским городам, были замечены российские ракеты дальней авиации. Данное оружие уже использовалось во время специальной военной операции. Удары по городам Украины произошли сегодня утром, вероятно, как ответ на недавний подрыв крымского моста.

Появилась информация о том, что Зеленский покинул Киев и направляется в сторону Польши. Об этом заявил один из бывших депутатов Верховной рады Украины.

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