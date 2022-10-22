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Сообщается о том, что появились видео, на которых можно увидеть уничтоженные танки из Словении и Македонии.

Буквально на днях российские военные уничтожили подразделение ВСУ, которое было наполнено западными военными машинами.

Ранее сообщалось о том, что российские военные нанесли удары по складу с западной военной техникой в Херсонской области.

Также появилась информация о том, что, по мнению экспертов, в скором времени ожидается активное наступление российских военных на линии фронта. Сейчас в рядах ВС РФ наблюдается затишье, которое многие эксперты считают «затишьем перед бурей».

Военные специалисты считают, что несмотря на некоторые успехи бойцов ВСУ на фронте, силы армии Украины не бесконечны и когда-либо они закончатся.

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