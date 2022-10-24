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Сообщается о том, что Семен Пегов получил травму ног при взрыве в ДНР.

Кадры эвакуации мужчины появились в сети в воскресенье.

Сообщается, что российский корреспондент получил соответствующие травмы, подорвавшись на мине «Лепесток». Мужчина получил открытый перелом пальцев и рваные раны.

Есть информация о том, что военкора госпитализировали и сейчас оперируют. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Раннее сообщалось о том, что «Ростех» готов предоставить России столько дронов, сколько это будет необходимо. Чемезов сообщил о том, что из-за санкций, введенных в отношении РФ несколько лет назад, производство сейчас находится на высоком уровне, чтобы обеспечить армии хорошее военное обеспечение. Отмечается успех применения дронов российскими военными.

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