Космический аппарат сделал крупный снимок лены Юпитера. За более чем два десятилетия это первое такое фото. На этом фото четко видно часть раздробленной ледяной коры спутника.

В двух частях снимка видны темные пятна, которые вероятно появились в следствии извержения на поверхность луны. Также на снимке видны белые следы, которые свидетельствуют о том, что вокруг луны действительно суровая радиация.

Изображения были получены 29 сентября этого года. Снимок был получен при помощи высокотехнологической камеры, которая является ценным научным инструментом. Данная аппаратура продолжает делать снимки луны Юпитера с целью дальнейшего изучения объекта.

Планируется, что в следующем году современная камера приблизится еще к одному спутнику Юпитера.

Европа является шестым по величине спутника Солнечной системы. Специалисты убеждены, что под ледяной коркой находится соленый океан. В скором времени корабль NASA будет отправлен на Европу с целью изучения жизни там.