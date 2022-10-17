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Подполковник ФСБ поведал о том, кто же виноват в теракте на «Северном потоке».

Московский Комсомолец рассказывает о том, что власти большинства западных стран винят в произошедшем Россию и говорят о диверсии. К расследованию теракта Российскую Федерацию по какой-то причине не допустили.

Подполковник ФСБ считает, что в произошедшем может быть виновной ни одна страна, а несколько.

Специалисты говорят о том, что если никто не берет на себя ответственность, то следует искать тех, кому это было выгодно. Также важно понять, кто был не только исполнителем, но и заказчиком.

Сообщается, что задержан фигурант теракта на Крымском мосту. Сын фигуранта заявляет о том, что происходящее было «подставой».

Более того, сообщается о том, что Зеленский заявляет о нехватке финансирования от Запада и требует поставок нового оружия. Также президент Украины просит нанести ядерные удары по России.

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