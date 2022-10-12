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Уже третий день ВС РФ наносят удары по стратегическим объектам Украины. Данные удары начались в ответ на подрыв Крымского моста.

Большинство экспертов и специалистов убеждены, что до переломного момента в военной операции осталось буквально несколько дней.

Московский Комсомолец сообщает, что боевой дух в российской армии возрастает, ведь именно сейчас опытные бойцы и мобилизованные ребята ощущают на себе поддержку военного управления России.

Отмечается, что удары ВС РФ по объектам на Украине идут по плану, несмотря на заявления Киева о том, что им удается с успехом отразить удары.

Данные удары разрушают энергетическую инфраструктуру Украины, в некоторых областях уже отсутствует энергоснабжение и связь.
Сообщается, что Киев был готов к такому ответному удару, поэтому сейчас они активно восстанавливают инфраструктуру.

Специалисты считают, что сейчас общество должно возмутиться политикой Зеленского, что и станет тем самым переломным моментом.

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