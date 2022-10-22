Жители Великобритании высмеяли президента Америки после его неловкого интервью. Об этом написали в одном из изданий Великобритании.

Насмешки британцев появились после того, как президент Америки молчал длительное время перед ответом на вопросы. Именно в результате этого британцы пришли к выводу, что место президента США в огороде.

Уже давно многие замечают то, что возраст президента дает о себе знать. Некоторые даже говорят о том, что Байден похож на сбежавшего из морга.

Президент Америки регулярно попадает в неловкие ситуации, которые связаны с тем, что он достаточно медленно начинает понимать, где он находится и что ему нужно говорить.

Раннее сообщалось о том, что общество неоднозначно отреагировало на вышедшей документальный фильм о нынешнем президенте США.