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Жители Великобритании высмеяли президента Америки после его неловкого интервью. Об этом написали в одном из изданий Великобритании.

Насмешки британцев появились после того, как президент Америки молчал длительное время перед ответом на вопросы. Именно в результате этого британцы пришли к выводу, что место президента США в огороде.

Уже давно многие замечают то, что возраст президента дает о себе знать. Некоторые даже говорят о том, что Байден похож на сбежавшего из морга.

Президент Америки регулярно попадает в неловкие ситуации, которые связаны с тем, что он достаточно медленно начинает понимать, где он находится и что ему нужно говорить.

Раннее сообщалось о том, что общество неоднозначно отреагировало на вышедшей документальный фильм о нынешнем президенте США.

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