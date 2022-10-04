Общество США активно обсуждает состояние Байдена после его рабочей поездки. На кадрах из Пуарто-Рико видно, что президент потерян, постоянно смотрит в разные стороны, ищет что-то на полу.

Люди обеспокоены, ведь с таким графиком и нагрузкой может произойти что-то плохое. Многие уверены, что работа президента и вовсе не подходит Байдену.

Президент США и его супруга посетили территории пострадавшие от недавнего урагана в США. Байден дал обещание увеличить финансовую помощь в борьбе с последствиями природных катастроф.

Джо Байден является самым пожилым президентом Америки, которому исполнилось 80 лет. Уже не раз Байден был замечен в странном состоянии, явно неадекватном. Порой он не может без помощи уйти от микрофона, иногда зовет людей, которые уже давно умерли. Все это несомненно пугает народ США.