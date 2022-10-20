Бойцы ВСУ планировали дойти до границ Ростовской области через Кременной район, однако, данная попытка не увенчалась успехом по причине того, что в прошлых боях ВСУ понесли потери в западной технике.

В данном наступлении большее количество стратегических задач было наложено на подразделение, вооруженное немецкими военными системами.

Однако, к концу прошлого месяца данные системы были фактически полностью выведены из строя. Некоторые из них были повреждены во время боев за Красный Лиман и сейчас находятся в Европе на ремонте. Остальные немецкие системы находятся в очень плохом техническом состоянии.

Выбившие из обихода немецкие САУ ВСУ планировали заменить польскими гаубицами, однако из-за поломок и плохого технического состояния они так и не доехали до фронта.

Украинское командование пытается восполнить данные потери поставкой бойцам советского вооружения. Однако, проблема с вооружением все еще не решена, и ВСУ все еще не могут начинать наступление.