Читатели польского издания недовольны сообщением о том, что в этом месяце в вооруженные силы Польши поступят беспилотники «Байрактар», новые пусковые установки и корейские машины.

Данная техника поступит с целью замены старого оборудования, которое было отправлено на Украину.

Поляки возмущены тем, что это оборудование совершенно никчемно, именно это продемонстрировали бои на Украине, в результате которых беспилотники были уничтожены российской армией.

Поляки требуют, чтобы их страна сама начала производить качественное оружие и боевые машины.

Москва сообщила о том, что поставки оружия западными странами на территорию Украины только лишь затягивает конфликт. Запад тратит огромные деньги на вооружение Киева, а машины с их оружием становятся законной целью для российской армии.