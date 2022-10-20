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По мнению министра обороны Белоруссии, политический курс Польши говорит о ее подготовке к войне. По мнению политика, поведение Польши вовсе не носит оборонительный или защитный характер.

Также сообщается о том, что военную мощь наращивают и соседи Польши, что говорит об их агрессивных планах.

Появилась информация о том, что Польша меняет структуру своих войск, в том числе войск территориальной обороны. На границе с Беларусью появляется все больше и больше военных.

Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров поддержал президента РФ в его решении о введении военного положения на недавно присоединенных территориях. Глава Чечни также призвал Россию к ударам по центрам принятия решений Киевом. Он убежден в том, что “рыба тухнет с головы”, поэтому первые удары должны наноситься по командирам.

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