По мнению министра обороны Белоруссии, политический курс Польши говорит о ее подготовке к войне. По мнению политика, поведение Польши вовсе не носит оборонительный или защитный характер.

Также сообщается о том, что военную мощь наращивают и соседи Польши, что говорит об их агрессивных планах.

Появилась информация о том, что Польша меняет структуру своих войск, в том числе войск территориальной обороны. На границе с Беларусью появляется все больше и больше военных.

Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров поддержал президента РФ в его решении о введении военного положения на недавно присоединенных территориях. Глава Чечни также призвал Россию к ударам по центрам принятия решений Киевом. Он убежден в том, что “рыба тухнет с головы”, поэтому первые удары должны наноситься по командирам.