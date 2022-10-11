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Заместитель главы Минобороны Польши сообщил о том, что необходимо повышать траты на массовые закупки.

Военный бюджет страны увеличивается в связи с тем, что большое количество вооружений Польша пожертвовала Украине. На данный момент закупка вооружения необходима для восполнения недостатка в собственной армии.

Скуркевич признал, что на данный момент армия Польши не в состоянии обеспечить безопасность страны.

Сообщается, что военный бюджет страны будет увеличен примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось о том, что два населенных пункта на территории ЛНР были освобождены от бойцов ВСУ. Российская армия успешно справилась с поставленной задачей. Ранее бойцы ВСУ стремились пройти ближе к дороге, чтобы уничтожить все коммуникации вблизи населенных пунктов.

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