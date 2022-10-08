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Политолог Дудаков убежден, что президент Украины в действительности заслуживает клички «безумный клоун».

Эксперт считает, что идея Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России неадекватна, так как США вовсе не планировали вступать с Россией в ядерный конфликт ради Киева. Украина для США лишь способ сдерживания России. Рисковать страной ради Киева власть США никогда не станет.

Предложения Зеленского нанести превентивный удар по России все посчитали безумием и идиотизмом, абсолютно никто на международной арене не поддержал Зеленского.

Позже, президент Украины сообщил, что в своей речи имел ввиду не ядерный удар, а всего лишь санкции. Специалисты считают, что из США Киеву поступило сообщение о том, что слова Зеленского портят схему Америки, согласно которой Россия должна первая нанести ядерный удар.

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