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Военный специалист Кедми убежден, что Россия устранила угрозу для Крыма, выполнив таким образом скрытую цель специальной военной операции.

Со слов эксперта, изначально спецоперация имела три основные цели. Помимо политической и оперативной цели, Россия ставила перед собой стратегическую задачу.

Кедми убежден, что данная цель достигнута незаметно и очень эффективно.

Политолог пояснил, что из-за того, что в Херсонской области не было сосредоточено достаточно сил, Россия смогла защитить Крым. Иначе, это могло бы не получиться из-за преимущества Киева в вооружении.

Несмотря на данную позицию, Дмитрий Песков обозначил, что задачи спецоперации остаются прежними и продолжают выполняться. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года.

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