Политолог высказал предположение о том, что октябрь будет полон серьезных атак ВСУ.

Сергей Марков высказал свое мнение о том, как далее будет складываться ситуация на Украине. По мнению эксперта, октябрь будет полон яростных нападений со стороны украинской армии.

Марков убежден, что результаты этих нападений непредсказуемы, поэтому потери у ВСУ могут быть невероятными.

«Свободная пресса» сообщает, что украинские потери могут привести к недовольству народа, ведь там создано тоталитарное общество при поддержки США.

Политолог также заявил, что Россия вполне может вернуть себе все русские регионы Украины.

Напомним, что несколько дней назад были объявлены результаты референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.