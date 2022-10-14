Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалист убежден в том, что для того, чтобы украинские националисты перестали оказывать противодействие вооруженным силам России, нужно перестать оглашать успехи врага. Именно тогда киевские боевики начнут думать о положении, в котором оказались их семьи и родные люди, а не о том, как ответить российским военным.

Также политолог дал комментарий по поводу нанесения российскими войсками массированных ударов по территории Украины.

Специалист считает, что специальную военную операцию можно было завершить примерно за 2 месяца, даже тогда, когда у российской армии было мало бойцов. Это объясняется значительным превосходством сил России в наступлении.

Раннее сообщалось о том, что Илон Маск отказался оплачивать Киеву спутниковый интернет. Он считает, что этим стоит заняться властям США.

Вам может понравиться

РИА Новости: «Все случится скоро»

Как сообщили РИА Новости, вооруженные силы Украины продолжают переброс подразделений на восток. Киевские власти, воодушевившись успехами на харьковском направлении, задались целью занять как можно больше освобожденных РФ территорий до наступления

СК опубликовал видео с места убийства школьницы родной сестрой в Саратове

Правоохранительное органы в Саратове расследуют убийство десятилетней школьницы ее старшей сестрой. Следственный комитет опубликовал видеокадры с места совершения преступления над ребенком. Трагедия произошла вчера в квартире, где школьница проживала с

Обновление ПО «по воздуху» станет стандартной  функцией для всех новых автомобилей Hyundai Motor Group к 2025 году

Все автомобили концерна Hyundai Motor Group должны будут оснащаться функцией беспроводного обновления программного обеспечения. Конечно же речь идет только о новых моделях концерна, а не о всех выпущенных ранее автомобилей.