Специалист убежден в том, что для того, чтобы украинские националисты перестали оказывать противодействие вооруженным силам России, нужно перестать оглашать успехи врага. Именно тогда киевские боевики начнут думать о положении, в котором оказались их семьи и родные люди, а не о том, как ответить российским военным.

Также политолог дал комментарий по поводу нанесения российскими войсками массированных ударов по территории Украины.

Специалист считает, что специальную военную операцию можно было завершить примерно за 2 месяца, даже тогда, когда у российской армии было мало бойцов. Это объясняется значительным превосходством сил России в наступлении.

Раннее сообщалось о том, что Илон Маск отказался оплачивать Киеву спутниковый интернет. Он считает, что этим стоит заняться властям США.