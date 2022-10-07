Человек становится общительнее после того, как проведут время с собаками. Именно такие результаты опубликованы в одном из изданий.

Данные результаты были получены после исследования в одном из университетов. Выяснилось, что контакт с собаками способствует активации лобной доли мозга, отвечающей общение и положительные эмоции.

В целях данного социологического эксперимента девятнадцати мужчинам и женщинам было предложено провести время с собаками: полежать с ними, поиграть, погладить. В это же время с целью эксперимента ученые наблюдали за активностью мозга. Также для проверки своей версии точно такой же эксперимент был проведен с мягкой игрушкой.

Стало известно, что в таких ситуациях количество гемоглобина увеличивается. При контакте с животными происходят более сильные изменения.

Общение с животным приносит множество положительных эмоций.