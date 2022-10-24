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РИА Новости сообщают о том, что неделю назад во Франции прошло множество акцией протеста. Граждане оказались недовольны политикой государства, ценами и зарплатами. При этом власти призывают больше и больше экономить на потреблении энергии.

На данный момент власть Франции поставила цель – снизить потреблении энергии на 10%. Для достижения этой цели в стране сократили отопительный сезон на месяц.

В общественных местах, школах, домах и так далее температуру сократили на несколько градусов.

Несмотря на то, что тепла в домах стало меньше, коммунальные платежи увеличились в несколько раз.

Люди решили, что смогут согреваться, используя печи и камины, которые раньше были лишь частью интерьера, однако, цены на дрова также подскочили в несколько раз.

В следствии развивающегося кризиса в стране цены на товары первой необходимости также стали выше в разы.

Более того, энергетический кризис отражается и на смерти французов. Стоимость кремации к 2023 году вырастет на треть.

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