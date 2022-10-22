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Сообщается о том, что ВДВ РФ уничтожили подразделение ВСУ, которое было полно западной техники.

Российские десантники провели очередную успешную операцию в зоне СВО. Ранее российские военные успешно выполнили задачи в Херсонском направлении и на правом берегу Днепра.

Есть информация о том, что помимо уничтожения самого батальона, был уничтожен и его личный состав.

Некоторые машины, по которым был нанесен удар российскими военными подлежал ремонту, поэтому они будут эвакуированы с поля боя и отправятся к инженерам, для дальнейшего использования их в целях российской армии.

Ранее сообщалось о том, что многие специалисты считают, что российская армия набирается сил перед наступлением, которое планируется в конце 2022 года.

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