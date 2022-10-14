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Сейчас ракетные удары ведутся по целям в Харьсковской области. Это сообщил глава областной администрации. Он заявил, что в одной и з областей уже было около четырех прилетов.

Город Купянск, по сообщениям, также находится под массированными обстрелами уже в районе суток.

Целью ударов являются места дислокации личного состава киевской армии и склады вооружений.

Воздушная тревога звучит уже в нескольких областях.

Ранее сообщалось о том, что в скором времени ожидается переломный момент в районе Запорожья. Украинская армия сообщает о концентрации сил ВСУ в этом направлении. Однако, это может быть лишь маневр, чтобы запутать российские войска, а удар будет нанесен в другом месте. Военные специалисты заявляют, что все станет известно примерно через пару недель.

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