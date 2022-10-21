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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Путин побывал на полигоне, где проходят подготовку мобилизованные, в Рязанской области.

Сообщается, что именно там президент РФ ни один раз попал в цель из оружия. Песков сообщает о том, что это неудивительно, ведь Владимир Путин достаточно часто пробует новое оружие, которое ему предоставляют на оценку.

Песков также добавил, что ему пока неизвестно будет ли посещать президент РФ какие-то другие места подготовки российских мобилизованных.

Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров с огромной радостью и благодарностью отреагировал на решение Путина о введении военного положения на определенных территориях. Более того, глава Чечни ответил, что сейчас нужно бить по центрам принятия решений Киева. Только потом, по мнению Кадырова, нужно будет браться за обычных солдат.

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