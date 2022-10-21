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Пресс-секретарь Песков сообщил от меткости Путина при стрельбе.

Дмитрий Песков рассказал журналистом о том, что президент Путин недавно принял участие в проведении тренировок мобилизованных. Президент РФ посетил один из полигонов, где граждане проходят подготовку перед отправлением в зону СВО.

Пресс- секретарь рассказал о том, что Владимир Путин несколько раз брал в руки оружие, для него это не ново. Путину довольно часто дают опробовать новые модели вооружения.

Песков также отметил, что по звуку было слышно, что президент ни один раз попал в цель.

Ранее сообщалось о том, что американцы остались недовольны представленной Байденом программой. Граждане США против выделения огромных средств на батарейки для электрокаров. Жители Америки считают это бесполезным и неэкологичным.

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