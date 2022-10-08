Как сообщает РИА Новости, президент Украины заявил, что ВСУ получили новейшие ракетные комплексы от Белого дома. Однако, сама армия Украины опровергла данные заявления.

Решение о поставке данных комплексов было принято еще в августе и обошлось Америке почти в 200 миллионов долларов.

Представитель Пентагона на прошлой неделе заявил о том, что поставки оружия будут небыстрыми. Первые образцы придут в течении двух месяцев.

Ракетные комплексы NASAMS являются совместной разработкой Норвегии и Америки. Существует несколько видов данного оружия, какую дадут Украине пока неизвестно. Очевидно, что все модификации являются серьезным и опасным оружием.

Некоторые считают, что поставки данных ракетных комплексов служат доказательством прямого участия НАТО в войне.

Специалисты уверены, что данные ракетные комплексы Украина будет использовать с целью охраны своих ключевых объектов.