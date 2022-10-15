Свободная пресса сообщает о том, что битва на южном фронте принимает сейчас все более и более серьезное значение. Запад требует от ВСУ серьезного наступления до начала выборов в конгресс.

Многие военные специалисты говорят о том, что ВСУ ищут слабые точки у российских солдат, чтобы совершить прорыв. Однако, большинство источников демонстрирует преимущество российской армии в данном направлении.

Даже в украинском интернете гуляет множество снимков, которые демонстрируют уничтожение техники ВСУ.

На данный момент сообщается об атаке российских военных бойцами ВСУ в районе Дудчан и Пятихатки. Данная информация подтверждена и российской стороной.

Сообщается также, что российские войска уничтожили более 100 украинских военных, и несколько боевых машин.

Сейчас стоит задуматься о том, как дальше будут развиваться события. Замглавы администрации Херсонской области обратился к гражданам с тем, что они должны находиться на безопасном расстоянии от зоны боевых действий. Большое количество гражданских сковывает руки российским бойцам.

Также отмечается, что ситуацию усложняет большое количество неонацистских шпионов, которые предоставляют многие данные ВСУ.

Американские издания пишут о том, что в скором времени армия Украины сможет вернуть себе Херсон военным путем.

.