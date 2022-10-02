Во время коронавируса помимо органов дыхания, могут пострадать и органы зрения. Данный процесс может проходить как в форме воспаления, так и в форме ухудшения зрения. Об этом рассказал врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Пронкин Иван.

По заявлению врача, коронавирус порой действительно может оказать влияние на зрение. На практике уже были такие случаи. Поражение может затронуть как роговицу, так и структуру глазного дна. Данные поражения могут проявляться в чувствительности к свету, воспалении, зуде и так далее.

Данное поражение может развиваться и непосредственно после болезни. Были случаи снижения зрения у пациентов. Необходимо защищать себя от вируса, ведь неизвестно как органы зрения будут восстанавливаться и восстановятся ли вообще.