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Сообщается о том, что российские военные спугнули британский самолет-разведчик от границ России над Черным морем.

Военный самолет Соединенного Королевства вновь побеспокоил границы России. Еще в августе Министерство обороны РФ заявляло о том, что британский самолет-разведчик нарушил границы. В тот момент британский самолет был моментально выдворен с территории России. Вероятно, это ничему Англию не научило.

В конце сентября данный инцидент повторился. Однако, в этот раз российский истребитель выпустил ракету по британскому самолету над территорией Черного моря.

Вероятно, сразу после этого британское руководство запретило своим военным вообще приближаться к территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров поддержал решение Владимира Путина о введении военного положения на недавно присоединенных территориях.

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