Объединение специалистов работают над созданием технологии, которая будет вызывать осадки в период сильной засухи. Данный способ основывается на возможности перемещения облаков по горизонту, находящихся далеко друг от друга. Эксперты пытаются научиться управлять влагой.

На данный момент ученые могут перемещать только крупные фронтальные облака. Но они убеждены, что такой контроль возможен над любыми массами. В данном случае могут помочь специальные вещества, которые смогут наполнить облака водой.

До этого с этой целью использовались специальные агрегаты, которые создавали сильные вертикальные струи насыщенного влажного воздуха. Напора струи было недостаточно. Именно это натолкнуло специалистов на поиск нового способа.

Раннее сообщалось, что ученые выявили четыре самые полезные специи для человека.