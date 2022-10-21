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Появилась информация о том, что российский завод производства автомобилей уже к концу этого года выпустит около двухсот электрокаров. Об этом недавно сообщила пресс-служба департамента транспорта.

Помимо этого, до конца года «Москвич» выпустит еще четыреста автомобилей. К следующему году количество автомобилей, выпускаемых заводом, возрастет в несколько раз.

Вчера мэр Москвы подчеркнул, что у столицы есть все необходимое, чтобы стать центром производства электромобилей.

Ранее сообщалось о том, что ученые пришли к выводу, что жизнь не могла возникнуть исключительно в атмосфере или в воде. Специалисты уверены, что жизнь на Земле появилась там, где была и вода и воздух. Например, это могло произойти на морской капле, которая была частью морской волны в воздухе.

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