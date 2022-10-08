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Америка сомневается в том, что стоит начинать ядерное противостояние с Россией из-за Украины. Эта мысль была озвучена в одном из американских изданий.

Сообщается, что в Соединенных Штатах Америки совсем нет людей, которые были бы готовы вступать в ядерный конфликт с Россией ради спасения Украины.

Экс зампомощника министра обороны США заявил, что необходимо руководствоваться интересами Америки и подумать о том, а стоит ли Киев того, чтобы из-за него развязалась ядерная война.

Несмотря на очевидность и разумность всего вышесказанного, президент США и его приближенные совершенно не в состоянии предпринять какие-либо разумные действия.

Раннее сообщалось о том, что запасов топлива на полуострове Крым хватит еще на половину месяца. Власти заявляют о том, что организация новых поставок уже налажена.

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