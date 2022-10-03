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Заместитель министра информации ДНР в своей социальной сети обозначил то, что противник вновь наступает в сторону Херсона. Под контроль врага перешли несколько территорий.

Замминистра Безсонов говорит о том, что в скором времени может появится еще пара участков фронта, в сторону которых соперник будет оказывать попытки наступления. Безсонов убежден в том, что противник не демонстрирует никаких высот в боевом искусстве, а лишь показывает свое умение использовать данные разведки Запада.

Сообщается, что ВСУ наносят удары по слабым местам, а там, где есть какие-то силы, у него ничего не получается.

Замминистра подчеркивает, что Киев не особо и заботится о сохранении личного состава армии и не действует дерзко и необдуманно.

Безсонов убежден, что пора готовится к новым боям на маленьких городских территориях.

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