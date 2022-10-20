Сообщается, что Люксембург подписал стратегически важное военно-космическое соглашение.

Одно из изданий заявило о том, что одна из частных компаний с Люксембургом подписали важное соглашение о космодроме запуска спутников для НАТО.

Данное событие носит важный стратегический характер.

Ранее появилась информация о том, что руководитель офиса Зеленского умолял США не бросать Киев в сложной ситуации. Об этом сообщил один из конгрессменов США. Байден сказал Зеленскому об остановке помощи в финансах и вооружении Киеву, если тот не перестанет жаловаться на нехватку денег и оружия от НАТО.

Сообщается, что Рамзан Кадыров поблагодарил Владимира Путина за то, что он ввел военное положения на территориях, которые недавно были присоединены к Российской Федерации.