По информации зарубежных изданий, НАСА планируют отправить на Титан новейший роботизированный вертолет уже в 2027 году.

Это воздушное судно выглядит и функционирует как винтокрыло, при приземлении оно будет действовать как обыкновенный дрон. Масса данного агрегата достигает пол тонны. Диаметр его частей около метра.

В планах специалистов получить не только информацию о спутнике Сатурна, но и о планете Земля, так как Титан по некоторым своим характеристикам совпадает с молодой Землей. Ученые верят, что приземление агрегата подобного дрону на спутник Сатурна поможет изучить его целиком, так как без технологий это невозможно из-за специфичной атмосферы вокруг Титана.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные умело пользуются результатами натовской разведки.