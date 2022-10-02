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По сообщению Коммерсанта, первое популярное издание о вампирах появилось ровно полтора века назад. Именно тогда была издана повесть Шеридана Ле Фаню «Кармилла».

Первые страницы этого произведения были напечатаны в 1872 году в журнале. Свою известность как повесть, книга получила чуть позже.
Многие люди ошибаются, думая о том, что первым в истории литературы вампиром был граф Дракула. Это вовсе не так, первым было произведение о Кармилле.

В произведении говорится о враче Хесселиусе, который занимался расследованием загадочных преступлений. У дочери британского солдата появилась близкая знакомая, вампир Кармилла. Она на протяжении повести скрывала свою сущность, но в конце повести ее разоблачили и уничтожили. Стоит отметить, что между Кармиллой и Дракулой есть нечто похожее. Оба вампира охотятся на девушек, имеют благородное происхождение и могут превращаться в зверей.

В наше время и книги, и фильмы о сверхъестественных существах набирают популярность.

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