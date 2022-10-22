Лента.ру сообщает о том, что на форуме классных руководителей в столице был замечен мужчина, который был невероятно похож на Владимира Путина.

Видеозапись с этого мероприятия была опубликована в Сети.

На кадрах был виден молодой человек в красном свитере похожий на главу Российской Федерации.

Стоит напомнить, что год назад пресс-секретарь президента сообщил о том, что Путин знает о теории существования его двойников и это его забавляет.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин побывал на полигоне, где готовят мобилизованных. Именно там Владимир Путин смог продемонстрировать свои умения в стрельбе из снайперской винтовки, чем удивил многих. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент достаточно часто имеет дело с оружием, так как лично проверяет многие новинки в мире российского вооружения.