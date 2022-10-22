ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лента.ру сообщает о том, что на форуме классных руководителей в столице был замечен мужчина, который был невероятно похож на Владимира Путина.

Видеозапись с этого мероприятия была опубликована в Сети.

На кадрах был виден молодой человек в красном свитере похожий на главу Российской Федерации.

Стоит напомнить, что год назад пресс-секретарь президента сообщил о том, что Путин знает о теории существования его двойников и это его забавляет.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин побывал на полигоне, где готовят мобилизованных. Именно там Владимир Путин смог продемонстрировать свои умения в стрельбе из снайперской винтовки, чем удивил многих. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент достаточно часто имеет дело с оружием, так как лично проверяет многие новинки в мире российского вооружения.

Вам может понравиться

В Харьковской области создано три оборонительных линии ВСУ

На территории Харьковской области вооруженными силами Украины создано три оборонительных эшелона. Такую информацию поведал губернатор области Олег Синегубов. Он отметил, что ВСУ проделана серьезная работа по созданию укреплений области. На

Для борьбы с тараканами создали лазер с искусственным интеллектом

При слове таракан у любого человека возникает отвращение. И в этом нет ничего удивительного, ведь на борьбу с этими надоедливыми насекомыми человечество тратит кучу средств, сил и времени. В свою

Попытка наступления ВСУ на Кременную сорвалась по причине потерь в западных САУ

Бойцы ВСУ планировали дойти до границ Ростовской области через Кременной район, однако, данная попытка не увенчалась успехом по причине того, что в прошлых боях ВСУ понесли потери в западной технике.