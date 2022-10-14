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Снимки авиабазы со спутников на Кольском полуострове, которые были сделаны 7 октября, продемонстрировали нахождение там группы российских стратегических бомбардировщиков. Данный факт стал причиной огромного внимания, так как авиабаза находится всего лишь в 200 километрах от границы со странами НАТО.

На спутниковые снимки попало серьезное оружие. Один из бомбардировщиков был замечен на взлете, что свидетельствует о том, что самолеты совершают полеты, хотя никаких официальных заявлений об этом нет.

Официальных заявлений о том, почему же самолеты были перенаправлены на авиабазу нет, но специалисты считают, что это связано с возникшей опасностью со стороны НАТО и их предстоящих учений.

Недавно сообщалось о том, что учения НАТО были давно запланированы.

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